Aigner spendet 5.000 Euro an Chancenstiftung

„Sie klicken – wir spenden“: Diese Aufforderung erhielten die Kunden der Aigner Immobilien GmbH im vergangenen Dezember in einer E-Mail. Jeder Klick auf den dort integrierten Button war der Firma einen Euro wert. Das Maklerhaus rundet die dadurch zusammengekommene Summe auf und spendet 5.000 Euro an die Chancenstiftung.

.

„Wir freuen uns sehr, dass in der kurzen Zeit so viele unserer Kunden geklickt haben“, sagt Thomas Aigner, Inhaber und Geschäftsführer der Aigner Immobilien GmbH. Der Erlös der Spendenaktion geht an die Charity-Organisation „Chancenstiftung – Bildungspaten für Deutschland“. Die Chancenstiftung unterstützt seit 2009 Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien mit Nachhilfe und Förderunterricht. Paten begleiten die Kinder und helfen ihnen bei der Vorbereitung auf einen erfolgreichen Einstieg in die Berufswelt.



„Meine Frau Tina Aigner und ich danken allen, die bei der Aktion mitgemacht haben. Schon seit vielen Jahren fördern wir das Projekt Chancenstiftung und sind selber auch Paten. Meine Frau unterstützt die Chancenstiftung darüber hinaus auch als Kuratorin. Denn wir sind der Meinung, dass Bildung und Zukunftschancen von Kindern niemals von den finanziellen Mitteln der Eltern abhängig sein dürfen“, betont Aigner.