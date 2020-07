Münchner Bauträger erwirbt Filetgrundstück am Nymphenburger Schlosspark

Ein namenhafter Münchner Bauträger hat off-market ein einzigartiges Südgrundstück für eine Wohnprojektentwicklung in Bestlage im Münchner Stadtteil Nymphenburg von einer Privatperson erworben. Die rund 1.695 m² große Liegenschaft mit Altbestand grenzt direkt an den Nymphenburger Schlosspark an. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

.

Der Münchner Bauträger plant die Realisierung eines exklusiven Mehrfamilienhauses mit Wohnungen im High-End-Bereich. Der Gartenstadtcharakter der Lage soll dabei erhalten werden. Die Aigner Immobilien GmbH hat die Transaktion vermittelt.



„Dieses Filetgrundstück ist eine absolute Seltenheit am Markt“, sagt Maximilian Deischl, stellvertretende Leitung des Standorts Nymphenburg bei Aigner Immobilien, und zuständig für die Transaktion. „Für die diskrete Vermittlung solch eines Prestigeobjekts sind herausragende Marktkenntnis, beste Kontakte und exzellente Fachkompetenz unabdingbar“, ergänzt Thomas Aigner, Geschäftsführer der Aigner Immobilien GmbH.