Aigner Immobilien neues Mitglied der Frankfurter Immobilenbörse

Der seit Sommer letzten Jahres neu eröffnete Standort der Aigner Immobilien GmbH in Frankfurt [Aigner expandiert nach Frankfurt] wurde mit Wirkung zum 1. Januar in die Frankfurter Immobilienbörse bei der IHK berufen. Die Immobilienbörse ist ein bereits seit 1967 bestehender Zusammenschluss von circa 60 Maklern, Sachverständigen, Entwicklern, Verwaltern, Immobilienunternehmen und Institutionen. Auf Basis der Gutachterausschüsse im IHK-Bezirk Frankfurt am Main und mit eigenen Mitglieder-Analysen erstellt die Immobilienbörse jährlich einen Wohnungsmarkt- und einen Gewerbemarktbericht für die Kreise Hochtaunus, Main-Taunus sowie die Stadt Frankfurt am Main.

