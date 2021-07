Aigner übernimmt Engel & Völkers-Büro in Dachau

Die Aigner Immobilien GmbH hat das Dachauer Büro des Lizenzunternehmens Engel & Völkers übernommen und das Standortnetzwerk auf acht erweitert. Damit setzt das mehrfach zertifizierte Immobilienunternehmen, das in diesem Jahr das 30-jährige Jubiläum feiert, seinen Expansionskurs fort.

.

Gut gelegen, hell und modern präsentiert sich das neue Dachauer Ladenlokal der Aigner Immobilien GmbH in der Konrad-Adenauer-Straße 32, das am 15. Juli 2021 offiziell eröffnet wird.



Neben der Systemzentrale in München-Sendling und den Ladenbüros in Nymphenburg, Bogenhausen, Schwabing, im Lehel sowie in Starnberg und Pullach ist Dachau der achte Standort des renommierten Maklerhauses Aigner Immobilien im Großraum München.



„Wir freuen uns, dass wir in unserem Jubiläumsjahr – und noch dazu in solch herausfordernden Zeiten – ein weiteres Büro im Großraum München eröffnen. Für Kunden in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck bedeutet dies nun kurze Wege und einen perfekten, mehrfach ausgezeichneten Immobilienservice vor Ort“, sagt Thomas Aigner, Inhaber und Geschäftsführer der Aigner Immobilien GmbH. Vor allem Immobilieneigentümer, die verkaufen möchten oder müssen, würden besonders profitieren: Man habe sehr viele geprüfte Kaufanfragen auch für diese Regionen und könne Häuser, Wohnungen und Grundstücke dadurch schnell und zu Bestpreisen vermitteln.



„Natürlich versorgen wir schon bald alle Interessierten mit aktuellen Informationen über die Marktentwicklungen in den Landkreisen Dachau und Fürstenfeldbruck, die durch die Corona-Krise nicht an Dynamik verloren haben. Die Immobilienpreise in beiden Landkreisen sind im vergangenen Jahr aufgrund erhöhter Nachfrage sogar nochmals gestiegen – vor allem in den Kreisstädten und in den Gemeinden, die unmittelbar an der bayerischen Landeshauptstadt liegen. Wie überall im Münchner Umland fehlt es hier an Wohnraum.“



Die Dynamik der gesamten Metropolregion und die jeweiligen Auswirkungen auf die einzelnen Regionen hätten laut Thomas Aigner die professionellen Beratungsmöglichkeiten vor Ort nochmal wertvoller werden lassen: „Und genau dafür steht die Aigner Immobilien GmbH seit 30 Jahren – für persönlichen, menschlichen und erstklassigen Immobilienservice.“



Mit der Eröffnung des neuen Standortes in Dachau ist Aigner Immobilien nun auch im Nordwesten der bayerischen Landeshauptstadt mit einem eigenen Ladenlokal vertreten.