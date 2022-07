Aigner holt Führungskraft der Sparkasse an Bord

Die Aigner Immobilien GmbH expandiert weiter und holt den stellvertretenden Immobilienabteilungsleiter der Sparkasse Dachau, Michael Gattinger, in die eigenen Reihen. Der 37-Jährige übernimmt am 1. Juli 2022 die Dachauer Standortleitung des Maklerhauses, das in München und Umgebung mehrere Büros sowie eine Systemzentrale unterhält. Berichten wird er direkt an die beiden Geschäftsführer Thomas Aigner und Jenny Steinbeiß.

.

Michael Gattinger ist seit 13 Jahren im Immobiliengeschäft im Landkreis tätig. Der gebürtige Dachauer absolvierte seine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Sparkasse und wechselte dort nach dem Abschluss zum Immobilienfachwirt 2009 von der Kundenberatung in die Immobilienabteilung, die er ab 2014 stellvertretend leitete.



„Mit Michael Gattinger gewinnen wir einen langjährig erfahrenen Experten, der den Landkreis Dachau außergewöhnlich gut kennt und hier bestens vernetzt ist. Seine Erfahrungen aus der bisherigen Leitungsfunktion, gepaart mit seinem fundierten Know-how, werden erfolgreich dazu beitragen, die Kunden im Landkreis bei Immobilienangelegenheiten auf höchstem Niveau zu beraten und unseren Standort strategisch weiterzuentwickeln. Wir freuen uns daher sehr auf den gemeinsamen Weg“, sagt Thomas Aigner, Geschäftsführer und Inhaber der Aigner Immobilien GmbH.