Aigner 2023 mit geringer Umsatzbeeinträchtigung

Aigner Immobilien hat das Geschäftsjahr 2023 trotz des schwierigen Marktumfeldes gut abgeschlossen. Mit einem erwirtschafteten Gesamtumsatz von 17,75 Mio. Euro (2022: 19 Mio. Euro) wurde das Ergebnis des Maklerunternehmens nur wenig beeinträchtigt. Das Objektvolumen von über 380 Mio. Euro (2022: 430 Mio. Euro) entspricht dem vom Gutachterausschuss ermittelten Rückgang der Transaktionspreise.

Das vergangene Jahr war auch für die Immobilienbranche mit sehr großen Herausforderungen verbunden. Hohe Inflation, steigende Zinsen, Insolvenzen von Bauträgern und Projektentwicklern sowie historisch niedrige Vertragszahlen, vor allem im Neubausegment, kennzeichneten 2023. Dass davon auch das sonst erfolgsverwöhnte München betroffen war, machen die aktuellen Analysen des Gutachterausschusses deutlich: Alleine in den ersten drei Quartalen brachen die Transaktionszahlen auf dem Immobilienmarkt um rund 23 Prozent ein. Der Geldumsatz sank dabei um rund 43 Prozent. Diese Entwicklungen hatte auf die Bilanz der Aigner Immobilien GmbH allerdings nur wenig Einfluss: Das Unternehmen verzeichnete nach eigenen Angaben im Gesamtjahr 2023 lediglich vier Prozent weniger Transaktionen im Vergleich zum Vorjahr. Das Umsatzergebnis lag rund sieben Prozent unter Vorjahresniveau.



Nach einem eher verhaltenen Jahresstart entwickelten sich die letzten drei Quartale aufgrund von Aufträgen mit großen Vermittlungsvolumina deutlich nach oben. Besonders performancestark zeigte sich das Maklerhaus bei der Vermittlung von mehrgeschossigen Wohn- bzw. Büro- und Geschäftshäusern sowie Wohnanlagen. 14 Transaktionen mit insgesamt rund 18.000 m² vermietbarer Fläche wurden jeweils im Exklusivmandat durchgeführt.



„Mit unseren stabilen Zahlen hat unser Unternehmen große Stärke bewiesen“, sagt Thomas Aigner, Geschäftsführer und Inhaber der Aigner Immobilien GmbH. „Der Umsatz blieb in dem von deutlich gestiegenen Zinsen und hohen Lebenshaltungskosten geprägten Rahmenbedingungen erwartungsgemäß zwar unter den Rekordwerten vor der viel beschworenen ‚Zeitenwende‘, allerdings haben wir uns deutlich gegen den Trend gestemmt.“



„Wir merken, dass die Immobiliennachfrage in München trotz der dynamischen Entwicklungen wieder anzieht. Unsere Kundendatei ist im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent auf über 38.000 geprüfte Kaufinteressenten angewachsen. Über dieses außergewöhnlich große Kundennetzwerk vermitteln wir auch in einem herausfordernden Marktumfeld. Das erklärt unser gutes Ergebnis“, so Geschäftsführerin Jenny Steinbeiß.



Die Aigner Immobilien GmbH sieht sich für das Geschäftsjahr 2024 weiterhin sehr gut aufgestellt. „Wenn sich die Weltlage nicht wieder derart dramatisch ändert wie 2020 und 2022, gehen wir von einem sich stabilisierenden Markt aus", so Thomas Aigner.