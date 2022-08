AIF Capital hat zwei von Ten Brinke projektierte Lebensmittelmärkte in Neuss und Ebhausen mit langfristigen Mietverträgen erworben. Mit den jüngsten Ankäufen verwaltet der Fondsmanager aktuell mehr als 200 Mio. Euro an Immobilienvermögen in diesem Segment.

Fotos: AIF Capital Group



[…]