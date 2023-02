AIF Capital hat für die zwei geschlossenen Publikums-AIF Anspar FLEX Fonds 2 GmbH & Co. KG und Anspar FLEX Fonds 3 geschlossene Investment GmbH & Co. KG einen Baumarkt in Alsdorf bei Aachen erworben. Verkäuferin ist eine Projektgesellschaft der Ten Brinke Group. Das Objekt ist ab September 2023 für mindestens

[…]