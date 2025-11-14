⚠ Javascript Fehler:
Javascript ist in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, muss Javascript aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.
⚠ Cookie Fehler:
Cookies sind in Ihrem Browser deaktiviert. Um alle Funktionen z.B. das Login nutzen zu können, müssen Cookies aktiv sein. Bitte aktivieren Sie Cookies in Ihrem Browser.
14. November 2025
14. November 2025
Drucken
Favoriten Abschluss der Investitionsphase
AIF Capital übernimmt dm-Neubau in Lemgo
Mit dem Ankauf des im Sommer eröffneten neuen dm-Drogeriemarkts in Lemgo hat AIF Capital Group einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Investitionsphase des Anspar-Flex-Fonds 2 ist damit erfolgreich abgeschlossen.
[…]
Fotos: AIF Capital Group
Top informiert
Recherchieren im umfangreichen News-Archiv mit über 144.415 Artikeln
Abo-Preisvorteil
Als Abonnent nutzen Sie einen kräftigen Spar- und Zeitvorteil.
Bereits ab 13,00 €