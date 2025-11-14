Cookie Fehler:

Abschluss der Investitionsphase

AIF Capital übernimmt dm-Neubau in Lemgo

Mit dem Ankauf des im Sommer eröffneten neuen dm-Drogeriemarkts in Lemgo hat AIF Capital Group einen wichtigen Meilenstein erreicht: Die Investitionsphase des Anspar-Flex-Fonds 2 ist damit erfolgreich abgeschlossen.

[…]
Fotos: AIF Capital Group

