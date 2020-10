AIF Capital kauft für Pflegefonds I in Jena von Schellmann

Die AIF Management (vormals E&G Funds and Asset Management [wir berichteten]) erwarb heute das Zentrum für Betreuung und Pflege im thüringischen Jena für ihren Pflegefonds I. Mit dem Jenaer Objekt investiert die AIF Capital im Rahmen dieses speziellen Alternativen Investmentfonds nun insgesamt in 16 Sozialobjekte. Das Investitionsvolumen des Pflegefonds beträgt damit rund 200 Millionen Euro. Die AIF Capital plant in naher Zukunft weitere Ankäufe.

