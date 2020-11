AIF Capital kauft für Parkhausfonds in Venlo

Mit einer Investition von rund 3,9 Millionen Euro erwarb AIF Capital das Parkhaus Blok van Gendt für den offenen Spezial-AIF (Alternativer Investment Fonds) E&G Parkhausfonds Europa. Das Objekt bietet 200 Parkplätze in hochfrequentierter Innenstadtlage der Stadt Venlo in den Niederlanden und soll den Wegfall von Straßenparkplätzen kompensieren. Der Pachtvertrag über 20 Jahre mit Option auf 15 Jahre Verlängerung mit dem etablierten Betreiber Q-Park steht für das Vertrauen in den Standort und die langfristige Ausrichtung des Projektes.

Ausschlaggebend für den Neubau war die Umsetzung eines Kreislaufwirtschafts-Konzepts. Damit stärkt die Immobilie auch aus Umwelt-, Sozial- und Governance (ESG)-Gesichtspunkten das Portfolio des Fonds. „Wir freuen uns, dass wir mit dem Parkhaus Blok van Gendt ein Objekt erworben haben, das Rendite und ESG-Kriterien auf besondere Weise verbindet“, bewertet Tilo Staudenmaier, Investment Manager bei AIF Capital, den jüngsten Portfoliozuwachs. Das Parkhaus entstand weitestgehend aus recycelbaren Baumaterialien und kam in der Bauphase mit 15 Prozent weniger Abfällen als vergleichbare Bauvorhaben aus. Für den nachhaltigen Betrieb wurden E-Ladesäulen, eine Aufzugsinstallation mit Energierückkopplung, ein LED-Beleuchtungskonzept sowie eine Photovoltaikanlage realisiert, die bis zu fünfzig Prozent des Energiebedarfs decken soll. Nach dem Projekt am Städtischen Klinikum in Braunschweig ist das Objekt der zweite Neubau mit ESG-Fokus im Portfolio.



Mit über 100 Millionen Euro Volumen weist der Fonds etwas über ein Jahr nach dem Start des Portfolioaufbaus ein dynamisches Wachstum vor. In Zukunft stehen weitere Akquisitionen im Entwicklungsmarkt der Parkimmobilien an. „Wo Radwege und Busfahrbahnen geschaffen werden, müssen Parkflächen weichen. Diese langfristige Entwicklung findet überall in europäischen Innenstädten statt und schafft Chancen für attraktive Investments. Unsere Parkhäuser sind Bausteine nachhaltiger Mobilität und bieten unseren institutionellen Investoren die Möglichkeit teilzuhaben.“ ordnet Ralf Schlautmann, Geschäftsführender Partner und Mitgründer der AIF Capital Group, die jüngste Transaktion ein.