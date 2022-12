Die AIF Capital Group erwirbt für ihren in diesem Jahr aufgelegten Fonds „AIF Lebensquartiere I“ im Rahmen eines Asset Deals das Wohnensemble „Panorama Residenz“ in Frankfurt und sichert sich mit diesem Ankauf die erste Immobilie in einer deutschen Top-7-Stadt und zugleich das zweite Investment für das neue Vehikel.

Fotos: Panorama Residenz Ostparkstraße GmbH



[…]