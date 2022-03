AIF Capital Group neues Mitglied im Bundesverband Parken e.V.

Die AIF Capital Group ist neues Mitglied im Bundesverband Parken e.V. , um seine Präsenz im Bereich der Parkraumwirtschaft zu verstärken. Mit ihren Fondsprodukten ermöglicht AIF Capital institutionellen Anlegern unter anderem gezielt die Investition in ein europaweit diversifiziertes Parkhausportfolio.

.

Aufgrund von Anforderungen durch ESG-Kriterien, einem sich schnell verändernden Mobilitätsverhalten und der Flächenkonkurrenz in den Städten sind Investoren und Betreiber in der Parkraumwirtschaft gleichermaßen mit einem dynamischen Umfeld konfrontiert. Vor diesem Hintergrund strebt das Unternehmen durch die Mitgliedschaft im Bundesverband Parken e.V. auch eine Vernetzung und den engen fachlichen Austausch mit den verschiedenen Akteuren an.