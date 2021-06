AIF Capital erwirbt zwei Kitas für „Go-Kita“-Fonds

Im Zuge eines Sale-und-Leaseback erwarb die AIF Capital Group zwei Kindertagesstätten von einem gemeinnützigen Träger. Die Immobilien werden Teil des „Go Kita“-Fonds, der ein Gesamtinvestitionsvolumen von 100 Millionen Euro umfasst. Gemeinsam mit dem Ankauf verlängerte der Betreiber beider Kitas seinen Mietvertrag auf jeweils 25 Jahre. Die modernen Immobilien stehen im nordrhein-westfälischen Swisttal und im baden-württembergischen Waldshut-Tiengen.

„Die zwei Kitas ergänzen durch ihren sehr guten und neuwertigen Zustand hervorragend unser bestehendes Portfolio“, erklärt Daniel Wolf, Geschäftsführer der AIF Management, und führt weiter aus. „Trotz steigendem Interesse an der Asset-Klasse ‚Kitas‘ bleibt sie immer noch ein Nischenmarkt. Die AIF Capital Group bietet institutionellen Anlegern in diesem Bereich sowohl Expertise als auch ein attraktives Investmentprodukt. Denn durch den steigenden Betreuungsbedarf und die kommunale beziehungsweise föderale Versorgungsverpflichtung sind Kindertagesstätten trotz Corona eine sehr sichere Anlage.“



Der „Go Kita“-Fonds von AIF ist seit 2018 aktiv. Ziel des Fonds ist es, die Kommunen und Städte beim hohen Neubaubedarf zu unterstützen. Dieser ergibt sich aus den steigenden Geburtenraten, dem wachsenden Interesse an früher Kinderbetreuung und dem rechtlichen Anspruch auf Betreuung. Nach einer Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft fehlten im Jahr 2020 deutschlandweit 342.000 öffentlich geförderte Betreuungsplätze in Kindertagesstätten und bei Tagespflegepersonen allein für unter Dreijährige.



Die von der AIF Capital Group erworbene Kindertagesstätte in Waldshut-Tiengen bietet Platz für die Betreuung von 60 Kindern auf einer Gesamtfläche von 832 m². An der Grenze zur Schweiz gelegen zählt die Stadt rund 22.000 Einwohner, Tendenz steigend. Die Immobilie wurde 2016 fertiggestellt und befindet sich inmitten eines beliebten Wohngebietes. Mit Baujahr 2018 ist die Kindertagesstätte in Swisttal sogar noch neuer. Insgesamt betreut die Kita hier 47 Kinder auf 632 m². Auch die Immobilie in Swisttal liegt in einem belebten Wohngebiet und direkt neben einem Kinderspielplatz. Die in den letzten Jahren wachsende Bevölkerung der Stadt liegt aktuell bei rund 18.200 Einwohnern.