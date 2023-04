AIF Capital findet Ersatz für Convivo in Stade

Auch AIF Capital kann die angeschlagene Convivo in einem ihrer Objekte erfolgreich austauschen und eine Schließung abwenden: Die Mitbewerberin Pflegedienst Stadt und Land Stade GmbH wird künftig das Seniorenzentrum im niedersächsischen Fredenbeck betreiben. Jüngst hatte auch HTIM für vier Convivo-Standorte die Betreiberfrage regeln können [wir berichteten].

