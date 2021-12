AIF Capital erwirbt Kölner Kita für „Go Kita“-Fonds

Die AIF Capital Group erwirbt eine weitere Kindertagesstätte für ihren „Go Kita“-Fonds. Das Gebäude in Köln-Neuehrenfeld umfasst rund 1.200 m² Mietfläche und bietet Betreuungsplätze für 100 Kinder. Der Betreiber hat einen Mietvertrag für 30 Jahre unterzeichnet.

.