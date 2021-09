AIF Capital erweitert Portfolio des neu aufgelegten Fürsorge-Fonds

Für ihren neu aufgelegten Fonds „AIF Fürsorge I“ erwirbt die AIF Capital Group bereits zwei weitere Pflegeeinrichtungen, diesmal in Nordrhein-Westfalen. Der offene Spezial-AIF mit einem Zielfondsvolumen von 300 Millionen Euro visiert eine Ausschüttungsrendite von rund 4,75 Prozent pro Jahr an.

.

Die Pflegeeinrichtung in der Kreisstraße 20a in Witten bietet 80 Betten für die stationäre Pflege und 39 betreute Wohneinheiten. Die Einrichtung in der Struthstraße 4 in Erndtebrück bietet 74 vollstationäre Pflegeplätze. Betreiber der insgesamt rund 10.500 m² Wohnfläche bleibt die Arbeiterwohlfahrt Bezirk Westliches Westfalen e.V. (AWO), die als Träger über 1.000 soziale Einrichtungen führt. Der Standort in Erndtebrück wurde 2006 für AWO gebaut, wodurch er bereits optimal auf die Anforderungen des Betreibers abgestimmt ist. Ähnliches gilt für die Anlage in Witten: Die Immobilie aus dem Jahr 1998 wurde 2006 für AWO kernsaniert und modernisiert zur stationären Pflegeeinrichtung. Beide Häuser sind seit ihrer Inbetriebnahme an ihren Standorten fest etabliert und weisen eine hohe Auslastung von knapp 100 Prozent aus.



„Die AWO ist ein hochkompetenter Betreiber und Experte für soziale Dienste. Nachdem wir bereits mit der AWO Rhein-Neckar seit Jahren eine sehr gute Partnerschaft pflegen, freuen wir uns nun auch auf die Zusammenarbeit mit der AWO Bezirk Westliches Westfalen“, sagt Daniel Wolf, Geschäftsführer der AIF Management. „Wir hoffen, in der Zukunft unsere gute Partnerschaft weiter auszubauen und weitere gemeinsame Projekte zu realisieren.“ Erworben hat die AIF Capital die Pflegeheime von der Heiko Klute und Christian Buderus GbR.



Mit dem Kauf setzt die AIF Capital für beide Einrichtungen ihr Qualitäts- und ESG-Monitoring ein. „Durch die regelmäßige Analyse der ökologischen, sozialen und unternehmerischen Aspekte wollen wir kurzfristige und langfristige Maßnahmen identifizieren. Mit diesem ganzheitlichen nachhaltigen Ansatz optimieren wir fortlaufend die Pflege, die Arbeitsbedingungen und die ökologische Bilanz an den Standorten“, erklärt Wolf.



Der „AIF Fürsorge I“ besitzt bereits Kapitalzusagen von 154 Millionen Euro und wies laut Dr. Sven Eggers, Vorstandsvorsitzender der AIF Partner KVG, eine Überzeichnung seitens der Investoren auf. „Für die Asset-Klasse Pflegeimmobilien bemerken wir ein stark steigendes Interesse. Aufgrund der sehr positiven Marktaussichten ist das nicht verwunderlich,“ sagt Eggers. Der Experte für Alternative Investmentfonds spielt damit auf den wachsenden Bedarf an Pflegeplätzen an. Allein in NRW steigt die Zahl der Pflegebedürftigen laut Prognosen des Landes um 39 Prozent bis 20401 . Eggers weiter: „In den nächsten 20 Jahren werden große Investitionen von rund 80 Milliarden notwendig sein, um die Nachfrage zu decken. Anlegern bietet sich dadurch mit dem richtigen Partner die Chance auf ein sozial wertvolles, langfristiges und renditestarkes Investment.“