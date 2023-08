AIF beruft Alexander Tannenbaum in den Vorstand

Alexander Tannenbaum

© AIF Capital Group

Die AIF Kapitalverwaltungs-AG holt Alexander Tannenbaum in den Vorstand. An der Seite von Dr. Sven O. Eggers und Christian Holz wird er die weitere Entwicklung der Gesellschaft verantworten und sich dabei auf die Bereiche Portfolio-, Fonds- und Assetmanagement konzentrieren. Die AIF Partner KVG ergänzt damit ihre Expertise insbesondere im Bereich der Produktgestaltung und führt ihren Wachstumsprozess im Bereich der Immobilien- und Infrastruktur-Investments fort.

.

Die laufende Erweiterung des Fondsgeschäfts der AIF geht mit der starken Konzentration auf die individuellen Vorstellungen und Bedürfnissen der Kunden Hand-in-Hand. Zugleich wächst die AIF Partner KVG auch um Mandate im Bereich des Reporting- und Datenmanagements, die sich bislang als besonders resilient erweisen. Für beide Produkttypen verfügt der Vorstand mit Alexander Tannenbaum nun über noch mehr Kompetenz.



Alexander Tannenbaum kommt von Primonial REIM Germany AG, wo er zuletzt als Managing Director fungierte [wir berichteten]. Der Diplom-Kaufmann verfügt über mehr als 25 Jahre Berufs- und Managementerfahrung in der Immobilien- und Fondswirtschaft. Zu seinen weiteren Stationen gehören unter anderem Geschäftsführerfunktionen für die Credit Suisse Asset Management Immobilien KAG, Universal Investment GmbH [wir berichteten] und die Commerz Grundbesitz Spezialfondsgesellschaft mbH. Der 56-Jährige verantwortete bei seinen vorherigen Positionen schwerpunktmäßig das Portfoliomanagement sowie sämtliche Aktivitäten um Aufbau und Integration von Immobilienfondsprodukten mit den relevanten regulatorischen Anforderungen.



„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe, als Vorstand der AIF Partner KVG an neuer Wirkungsstätte meine langjährige Erfahrung und Expertise mit den Kolleginnen und Kollegen in der AIF Capital Group teilen zu dürfen,“ sagt Alexander Tannenbaum. „Gerade vor dem Hintergrund von geopolitischen, wirtschaftlichen und regulatorischen Veränderungen ist das Umfeld hoch komplex, sodass individuelle und passgenaue Lösungen für die Investoren weiter an Bedeutung gewinnen werden.“



„Wir sind sehr froh, Alexander Tannenbaum künftig in unserem Vorstandsteam für die Weiterentwicklung unserer Gesellschaft dabei zu haben“, sagt Dr. Sven O. Eggers, Vorsitzender des Vorstands der AIF Partner KVG. „Seine Erfahrung in der Produktkonzeption ist für uns ein weiterer wichtiger Schlüssel, unser Wachstum mit hohem Qualitätsanspruch abzusichern und uns noch stärker an den Bedürfnissen unseren Kunden zu orientieren. Vor allem in Zeiten, in denen bewährte Investmentkonzepte neu durchdacht werden müssen, wollen wir stets ein offenes Ohr für unsere Investoren haben, um bestmöglich auf deren Vorstellungen einzugehen.“