AOS Airport Office Six: Cargill zieht nach Düsseldorf

Der Agrar- und Lebensmittelkonzern Cargill hat 3.000 m² im Bürogebäude AOS Airport Office Six am Düsseldorfer Flughafen angemietet. Das Unternehmen mit Sitz in Krefeld wird die Flächen im ersten bis dritten Obergeschoss im April 2020 beziehen.

Fotos: AOS GmbH & Co KG



