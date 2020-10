Agora legt neuen Spezialfonds für Social Care-Immobilien auf

Die Agora Group hat den neuen Spezialfonds „Agora Invest Rem2 SICAV-SIF Social and Care“ für institutionelle Investoren aufgelegt. „Die positive Resonanz auf erste Pilotprojekte auch in B- und C-Lagen hat uns darin bestärkt, diesen zweiten Spezialfonds aufzulegen. Professionelle Anleger sind verstärkt interessiert an dem stark wachsenden Segment der Sozialimmobilien, da diese Anlageklasse langfristig aussichtsreich ist – und Anforderungen an verantwortungsvolles und gesamtgesellschaftlich relevantes Investieren erfüllt“, erklärt Michael F. Legnaro, Geschäftsführer von Agora Invest und Agora Advice.

Der „Agora Invest Rem2 SICAV-SIF Social and Care“ ist Teilfonds unter dem Umbrella der Agora Invest-Fonds. Das Anlagespektrum ist breit diversifiziert ausgerichtet auf unterschiedliche Wohnformen für Ältere und Angebote bis hin zu Pflegeheimen. Zielgruppe sind etwa Menschen, die an Demenz erkrankt sind und regelmäßige Unterstützung benötigen, zugleich aber noch ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen möchten.



Der Fonds investiert in altersgerechte teil- oder vollbetreute Wohnungen für ältere Menschen sowie in spezielle Wohnquartiere mit Anbindung an ambulante oder stationäre Einrichtungen oder Ärztehäuser. Ziel ist, unterschiedliche Wohnformen zu schaffen, die einen optimalen Übergang im Alter ermöglichen – und zugeschnitten auf die jeweiligen gesundheitlichen Bedürfnisse sind.



Etwa 5 bis 7 Prozent Zielrendite erwartet

Ein erfahrenes Team von Agora Group managt unter Einbindung von externer Expertise den neuen Fonds, der in ganz Deutschland investiert, ohne sich nur auf sogenannte A-Städte zu beschränken. Aufbau und Umsetzung des neuen Fonds ist ähnlich wie beim ersten Spezialfonds „Residential“, der sich auf die Projektentwicklung von Neubauwohnungen konzentriert. Die anvisierte Zielrendite liegt bei etwa 5 bis 7 Prozent (IRR). „Der derzeitige und zukünftige Bedarf nach altersgerechten Wohnungen übersteigt bei weitem das aktuell verfügbare Angebot. Das ist ein sich stetig verstärkender Trend sowie eine gesellschaftliche Herausforderung bis in die nächsten Jahrzehnte hinein“, sagt Legnaro.