Agora Invest erhöht Ausschüttung seines Wohnimmobilien(teil)fonds

Die Agora Invest erhöht die Ausschüttung seines Teilfonds Agora Invest REM2 SICAV SIF Residential auf 60 Euro pro Anteil für institutionelle Anleger. Im Vorjahr lag die Ausschüttung noch bei 55 Euro.

.

Der Fonds ist ein Immobilienspezialfonds, fokussiert auf die nachrangige Finanzierung von Wohnimmobilien in Deutschland. Diese Anlageklasse richtet sich vor allem an professionelle Investoren wie Pensionskassen und Versorgungswerke, die ihr Portfolio um ein besichertes Substanzinvestment in Wohnimmobilien deutschlandweit diversifizieren möchten.



Damit ist die Ausschüttung in den vergangenen vier Jahren, parallel zur positiven Geschäftsentwicklung, um 20 Prozent gestiegen. Die Ausschüttungsrendite des Fonds beträgt sechs Prozent.



„Maßgeblich für das erfreuliche Ergebnis sind unser Fokus auf klassische Wohnprojekte, eine hohe Diversifikation sowie effizientes Projektmanagement. Unsere Fondsstrategie, ausschließlich auf das Segment Wohnungsbau zu setzen, hat gerade in Phasen von Marktverwerfungen aufgrund der Corona-Krise ihre Stärke bewiesen. Wir sehen in dieser zurückliegenden Entwicklung auch die Bestätigung für eine weitere Fortsetzung unserer erfolgreichen Anlagestrategie“, so Geschäftsführer Michael F. Legnaro.