Agn-Gruppe auf Expansionskurs im norddeutschen Raum

Die Unternehmensgruppe agn verfolgt weiterhin ihre Wachstumspläne für Deutschland. Noch im August will sie mit der Tochtergesellschaft agn Projektmanagement GmbH (pm.a) die Aktivitäten im norddeutschen Raum ausweiten.

.

Seit Jahresbeginn 2020 firmiert der Bereich Projektmanagement der agn-Gruppe als selbständige Tochtergesellschaft unter dem Namen agn Projektmanagement GmbH (pm.a) mit Sitz in Münster. Weitere Büros wurden in Ibbenbüren, Düsseldorf und nun auch in Hamburg eröffnet. Die Leitung des Standorts in Hamburg übernimmt pm.a-Geschäftsführer Christian Zumwinkel, der im August in die agn-Gruppe wechselte und nun die Entscheidungsebene der pm.a stärkt. Zuvor war er bei der Assmann Beraten + Planen AG als Direktor für die Region Nord/Ost verantwortlich und leitete den Fachbereich Projektmanagement.



„Ein besonderer Schwerpunkt meiner Arbeit war immer das Steuern mittlerer und großer Hochbauprojekte sowie die Beratung von Auftraggeberschaften in organisatorischen und strategischen Fragestellungen von der Entwicklung bis zur Inbetriebnahme. So freue ich mich auf die Fortsetzung dieser Tätigkeit und die Herausforderung, die pm.a gemeinsam mit Remus GrolleHüging und Markus Lohaus weiterzuentwickeln und ihren neuen Standort in Hamburg (dem vierten) aufzubauen“, begründet Christian Zumwinkel seine Entscheidung. „Überzeugt hat mich auch der generalistische Ansatz, den pm.a verfolgt und der durch die Bildung interdisziplinärer Teams ein gut strukturiertes Angebot jenseits der reinen Beratungsleistungen ermöglicht. Der umfassend ausgebildete Mitarbeiterstamm punktet mit Praxiswissen und Schnittstellenkompetenz. Gemeinsam können wir sicher viel bewegen.“