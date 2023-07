Agentur für Webentwicklung mietet Büro in Dresden

Eine Agentur für Webentwicklung hat ein historisches Bürogebäude in der Schevenstraße 17 in Dresden für fünf Jahre mit Option angemietet. Die Villa verfügt über ein 11.000 m² großes Parkgrundstück und ca. 1.500 m² nutzbare Bürofläche. Das Gebäude war einst der Sitz des Dresdner Zentrums für Zeitgenössische Musik und wurde von einer sächsischen Firma erworben, welche das Gebäude restauriert und nach den Wünschen des Mieters gestaltet. Die Villa bietet einen Blick auf die Elbe und liegt in unmittelbarer Nähe des Loschwitzer Hafenbeckens. Die Beate Protze Immobilien GmbH war vermittelnd tätig.

.