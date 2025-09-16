Agendis eröffnet vierten Standort in Frankfurt

Der Business-Center-Betreiber Agendis expandiert in der Frankfurter City West. Rund 1.900 m² Bürofläche im Hochhaus AYR sichert sich das Unternehmen, das damit nun vier Standorte in der Mainmetropole und deutschlandweit zehn betreibt.

.

Das Bürohochhaus „AYR“ in der Solmsstraße 83 liegt in der City West, einem etablierten Business-Standort mit guter Anbindung zum Stadtzentrum. Agendis bezieht die Flächen im fünften und sechsten Obergeschoss. Conren Land hat die Immobilie im Jahr 2023 im Rahmen eines Club Deals angekauft und es umfangreich modernisiert [wir berichteten].



„Im Fokus von Agendis stehen moderne Bürohäuser in Bestlagen mit verkehrsgünstiger Anbindung in namhafter Nachbarschaft und repräsentativen Eingangsbereichen. Mit dem AYR haben wir das optimale Objekt identifiziert. Das Gebäude ist als Full-Service-Immobilie konzipiert und wurde einer umfassenden Revitalisierung unterzogen. Damit erweitert Agendis sein Portfolio um einen weiteren attraktiven Business-Center-Standort“, sagt Zijad Gibic, Head of Office Letting bei Colliers in Frankfurt.