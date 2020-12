Agendis Business Center verlängert im Centurion Tower Frankfurt

Die Preos Global Office Real Estate & Technology AG hat einen Vermietungserfolg bei ihrer Bestandsimmobile, dem Centurion Tower in Frankfurt erzielt. Der Büroraumanbieter Agendis Business Center hat seinen bestehenden Mietvertrag bei einer genutzten Fläche von knapp 2.000 m² um 10 Jahre verlängert.

.

Der Centurion Tower in der Theodor-Heuss-Alles in der Frankfurter City-West befindet sich seit Ende 2019 im Portfolio des Unternehmens und wird von der Preos-Mehrheitsaktionärin, der Publity AG, als Asset Manager verwaltet.



Die Immobilie ist zu mehr als 95 % vermietet – neben Agendis Business Center gibt es in dem 17-stöckigen Hochhaus noch fünf weitere etablierte Mieter, darunter ein international renommiertes Finanzinstitut.