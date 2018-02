AGB sticht Spaten für 227 Wohnungen in Frankfurt-Niederrad

ABG Frankfurt Holding baut im Lyoner Quartier sieben Mehrfamilienhäuser mit 227 Mietwohnungen und einer großen Tiefgarage für die jetzt der erste Spatenstich gesetzt wurde.

Dass in der ehemaligen Bürostadt Niederrad bestehende Bürogebäude und der Neubau von Wohnungen eine gute Symbiose eingehen können, zeigt das Neubauprojekt der ABG in der Herriotstraße 5. Rund um ein bestehendes siebenstöckiges Bürohaus werden jetzt auf dem 12.000 m² großen, bisher freien Areal, sieben Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 227 Passivhauswohnungen gebaut. 30 Prozent der Wohnungen werden im Frankfurter Familien- und Seniorenprogramm gefördert. Am Mittwoch (7. Februar) setzen der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann und ABG-Geschäftsführer Frank Junker den Spatenstich für dieses Neubauprojekt, in das die Wohnungsgesellschaft der Stadt rund 60 Millionen Euro investiert.



Die Stadt Frankfurt fördert den Neubau von 69 Wohnungen mit 5,9 Millionen Euro aus Mitteln des Frankfurter Programms für familien- und seniorengerechten Mietwohnungsbau. In diesen Wohnungen wird der Mietpreis bis zu 35 Prozent unter der ortsüblichen Markmiete liegen.



Die Wohnungen der jeweils achtstöckigen Gebäude in der Herriotstraße, die künftig die Hausnummern 7 bis 19 tragen werden, haben Grundrisse von zwei bis fünf Zimmern und werden alle mit Balkon oder Loggia bzw. im Erdgeschoss mit Terrassen ausgestattet. Die Dachflächen sind begrünt. Die Fassaden werden in Abstimmung mit dem Denkmalamt in dunklen Beige- bis Moccatönen mit dunkler abgesetzten Erdgeschossen gestaltet. Damit soll sichergestellt werden, dass eine eigenständige Architektur entsteht, die keine Konkurrenz zu dem als Kulturdenkmal eingestuften Bürogebäude auf dem Areal bildet und sich gleichzeitig harmonisch in die Umgebung einpasst. Dieses Bürohaus wird von einem Co-Investor im Rahmen der Neubaumaßnahme teilsaniert. Das gesamte Areal wird mit einer Tiefgarage mit 215 Stellplätzen unterkellert. Neben verschiedenen Stellplätzen für Fahrräder gehört zu dem Mobilitätskonzept für dieses Projekt auch der Bau von sechs oberirdischen Stellplätzen für Car-Sharing Fahrzeuge, die von dem Anbieter book-n-drive betrieben werden, an dem die ABG beteiligt ist.



Das „Grüne Wohnquartier Herriotstraße“ ist an das Fernwärmenetz der Stadt angeschlossen und durch die Passivhausbauweise besonders energieeffizient, was zu geringen Nebenkosten für die künftigen Bewohner führen wird. Die Fertigstellung des Projekts ist bis Mitte 2019 geplant.