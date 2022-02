AFIAA investiert erneut in Lissabon

242 Avenida da Liberdade

Die Schweizer Anlagestiftung AFIAA hat das Büro- und Geschäftshaus „242 Avenida da Liberdade“ in Lissabon im Rahmen eines Asset Deals erworben. Verkäufer war der Immobilienfonds „Real Added Value PN – Fundo de Investimento Imobiliário Fechado“, vertreten durch den portugiesischen Investment-Manager Lace Investment Partners. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Das zwölfgeschossige Gebäude mit rund 9.600 m² Gesamtmietfläche wurde im Jahr 1969 erbaut und 2018/2019 umfassend modernisiert. Es hat ein „Energy Performance Certificate“ der Stufe A, was der zweitbesten Klassifizierung entspricht. Der Standort zeichnet sich durch seine repräsentative Lage im Prime-CBD von Lissabon sowie durch eine hervorragende Verkehrsanbindung aus. Die Flächen sind derzeit zu 98 Prozent vermietet, überwiegend an das Versicherungsunternehmen Generali Seguros Portugal. Die Immobilie ist für das Portfolio AFIAA Global bestimmt. Es handelt sich um das zweite Investment der Anlagestiftung in der portugiesischen Hauptstadt. Seit 2013 befindet sich der 15.000 m² große Bürokomplex Espace & Explorer im Parque das Nacoes - ca. 200 m entfernt vom Garo do Oriente, einer der grössten Eisenbahn-, Metro- und BusKnotenpunkte - im Bestand.



„Wir haben uns aufgrund des langfristigen Mietvertrages mit einem bonitätsstarken Hauptmieter und der hohen Bauqualität für den Ankauf entschieden. Die im betreffenden Teilmarkt herrschende Flächenknappheit lässt zudem eine hohe Wertstabilität und mittel- bis langfristiges Wertsteigerungspotenzial erwarten. Für Lissabon sprechen das im Vergleich mit anderen europäischen Core-Märkten attraktive Rendite-Risiko-Verhältnis, positive wirtschaftliche Aussichten und eine bemerkenswerte Resilienz. Selbst während der Corona-Pandemie gab es hier eine stabile Nachfrage nach Büroflächen“, sagt Sebastian Feix, Head of Transactions von AFIAA.



AFIAA wurde bei der Transaktion von Cushman & Wakefield sowie rechtlich von Morais Leitão beraten.