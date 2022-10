AFIAA erwirbt Büro- und Geschäftshaus in Sydney

36 Carrington Street

© AFIAA

Die Schweizer Anlagestiftung AFIAA investiert zum insgesamt fünften Mal in Australien und erwirbt mit dem Büro- und Geschäftshaus 36 Carrington Street die zweite Immobilie in Sydney. Verkäufer des 2020 umfassend sanierten Objekts ist Brookfield.

.

„Das moderne, ESG-konforme Gebäude ist durch seine Lage im Core-CBD eine optimale Ergänzung zu unserem zweiten Objekt in Sydney. Während dort eher größere Mieteinheiten dominieren, erlauben die Grundrisse des Gebäudes auch eine kleinteiligere Vermietung und sind für Mieter aus unterschiedlichen Branchen attraktiv“, sagt Sebastian Feix, Global Head of Transactions von AFIAA.



Die Transaktion erfolgte als Share Deal, wobei AFIAA sämtliche Anteile an der Objektgesellschaft übernommen hat. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Das Objekt ist für die Anlagegruppe AFIAA Global bestimmt, ein global fokussiertes Immobilienportfolio mit Objekten in Europa, Nordamerika und Australien.



Das Gebäude mit 2.874 m² Nutzfläche befindet sich in einem ausgezeichneten baulichen Zustand. Ein besonderer Vorteil ist der Standort inmitten des zentralen Geschäftsviertels (CBD) von Sydney mit einer hervorragenden Verkehrsanbindung. Die Wynyard Station, ein bedeutender Verkehrsknotenpunkt innerhalb Sydneys, befindet sich direkt vor dem Gebäude.



„Dieser weitere Ankauf in Australien belegt unser Commitment für dieses Land, das für Immobilieninvestments insbesondere wegen seiner demografischen Entwicklung und eigener Markttreiber attraktiv ist“, ergänzt Ingo Bofinger, Geschäftsführer der AFIAA Anlagestiftung.



Kommerziell wurde AFIAA von Shorebeam beraten, rechtlich von Mills Oakley und technisch von Napier & Blakeley. Die finanzielle und steuerliche Prüfung hat PwC durchgeführt.