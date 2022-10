AEW vermietet neu entwickelten City Logistikpark in Berlin

AEW gibt die Vollvermietung seines neu entwickelten City Logistikparks in Berlin bekannt, der im Auftrag seiner pan-europäischen Logistikstrategie Logistis angekauft wurde. AEW und Panattoni haben 2019 einen Forward Funding Vertrag geschlossen und das Projekt auf spekulativer Basis entwickelt. Dies ist das erste City Dock, das der Fonds mit dem Entwickler Panattoni fertiggestellt hat.

