AEW verkauft 83.000 m² umfassendes Selection-Büroportfolio an Tristan

Mega-Deal trotz Corona-Krise: AEW Europe hat alle Anteile des Fonds „AEW City Office Germany-Fonds“ an den Fonds Curzon Capital Partners 5 LL von Tristan Capital Partners veräußert. Das zum Fonds gehörende Portfolio, auch bekannt unter dem Namen Selection-Portfolio, besteht aus sieben Büroimmobilien, davon zwei in Köln sowie weiteren Liegenschaften in München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf und Frankfurt, umfasst ca. 83.000 m² und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von ca. 16 Mio. Euro.

.

„Wir freuen uns, trotz des volatilen Marktumfelds in Zeiten von Covid-19, eine Transaktion dieser Größenordnung durch gezielte Portfoliosteuerung erfolgreich zum Abschluss geführt und gleichzeitig eine außerordentlich attraktive Performance für unsere Anleger realisiert zu haben“, kommentiert Lars-Henning Pylla, Fondsmanager des AEW City Office Germany.



Zum genau 83.064 m² umfassenden Portfolio gehören:

• Mercedesstraße 6-12, Düsseldorf, 22.132 m² Gesamtfläche;

• Siegburger Straße 229c, Köln-Deutz, 8.529 m² Gesamtfläche;

• Neumarkt 35-37, Köln, 8.274 m² Gesamtfläche;

• Hahnstraße 40, Frankfurt, 9.958 m² Gesamtfläche;

• Pelzerstraße 13, Hamburg, 6.768 m², Gesamtfläche;

• Berliner Straße 132/Blissestraße 5, Berlin, 15.882 m² Gesamtfläche;

• Leopoldstraße 240-244, München, 11.521 m²



Durch die gezielte Implementierung eines aktiven Asset Management-Ansatzes, welcher sich vorrangig auf die Optimierung des Mietauslauf- und -ertragsprofils konzentrierte, konnte AEW die Vermietungsquote der Liegenschaften seit Ankauf um ca. 15 Prozent auf heute 98 Prozent erhöhen und die Mieteinnahmen um über 20 Prozent steigern.



„Es freut uns, dass wir für unsere Anleger über die vergangenen drei Jahre ein attraktives Portfolio zusammenstellen und bei der Veräußerung der Anteile vermitteln konnten. Wir glauben, es ist nun der richtige Zeitpunkt die Anteile zu verkaufen und den Gewinn zu realisieren. Das Anteilscheingeschäft sichert den Erstinvestoren die Partizipation an der wertschöpfenden Asset Management-Strategie, Immobilien mittels Neupositionierungen und Aufmietungen qualitativ aufzuwerten. Zudem konnten wir bereits Kapitalzusagen für das Nachfolgeprodukt, den AEW City Office Germany II, aus der Anlegerschaft gewinnen und befinden uns derzeit im aktiven Objekt-Sourcing“, erläutert Marc Langenbach, Head of Funds & Separate Accounts Germany, AEW.



Bei dieser Transaktion wurde AEW von King & Spalding, Yester & Morrow, Colliers, JLL und Westbridge beraten. Der Käufer wurde von Barings, Clifford Chance, PwC, Witte, DeBI, CBRE und BNP beraten.