AEW und Thor Equities investieren fast 200 Mio. Euro in London

100 New Oxford Street

AEW und Thor Equities erwerben von Tishman Speyer die Landmark Immobilie 100 New Oxford Street im Londoner Westend zu einem Kaufpreis von £180 Mio. (ca. 200 Mio. Euro). Die Transaktion wurde als Club Deal für zwei deutsche Investoren strukturiert und stellt eine Erweiterung der bisherigen Fondsgeschäftstätigkeit für das deutsche Fondsteam mit Stephan Bönning, Marc Langenbach und Christina Ofschonka dar.

Die 100 New Oxford Street liegt nur 100 Meter von der U-Bahnstation Tottenham Court Road entfernt, welche derzeit im Rahmen der Londoner Crossrail Entwicklung umfassend renoviert wird. Sie bedient derzeit bereits die Central und die Northern Line und wird zukünftig auch von der neuen Elizabeth Line (Crossrail) angesteuert, welche voraussichtlich im Jahr 2018 den Betrieb aufnehmen wird. Crossrail ist das größte Infrastrukturprojekt Europas und wird die Pendelzeiten in die Londoner City deutlich verkürzen, es ist damit zu rechnen, dass innerhalb einer Fahrzeit von 45 min voraussichtlich 1,5 Mio. mehr Menschen in die Stadt gelangen als bisher.



Daher ist eine deutliche Aufwertung der Mikrolage und, damit einhergehend, eine Steigerung der Attraktivität des Standorts für Einzelhändler zu erwarten. Zudem werden in unmittelbarer Umgebung eine Reihe von bedeutenden Handels- und Wohnimmobilien errichtet, einschließlich des gegenüberliegenden Centre Point Tower, in dem 82 Luxuswohnungen als auch Handels- und Gastronomieflächen entstehen sollen.



Das zuletzt in 2015 umfassend renovierte Objekt verfügt über insgesamt 9.885 m², von denen 1.719 m² an sechs Premium Einzelhändler und zwei Restaurants im Erdgeschoss vermietet sind, mit einer Fassade von ca. 80 m zur New Oxford Street. Die restlichen 8.166 m² werden über die sechs Obergeschosse als hochwertige Büroräume genutzt. Das Objekt ist vollständig an 16 Mieter vermietet, einschließlich Shake Shack, Jessops, Costa Coffee und All Bar One im Erdgeschoss, sowie Shisheido, WME Unterhaltung und Stanhope PLC in den oberen Etagen.