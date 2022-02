AEW ULLIS Fonds kauft bei Hamburg und Paris für 75 Mio. Euro

AEW erwirbt den Hamburger Nordpark und das Eco-City Hub in Paris Colombes für seinen in urbane Logistik und Gewerbeparks investierenden ULLIS-Fonds. Mit diesen beiden Akquisitionen im Gesamtwert von 75 Mio. Euro erreicht der Fonds in Frankreich und Deutschland ein Volumen von 200 Mio. Euro, 10 Monate nach dem Start der Plattform im März 2021 [wir berichteten].

