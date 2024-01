AEW übernimmt Private Debt Geschäft von Natixis

AEW Europe bestätigt den Abschluss der Übernahme des bestehenden Private Debt Real Asset Geschäfts von Natixis Investment Managers International, das Infrastruktur- und Private Debt Real Asset Investitionen sourct und strukturiert. Die Akquisition steht im Einklang mit der Strategie, eine internationale Private Debt Plattform zu etablieren, um Kunden eine breitere Palette an Anlageprodukten anbieten zu können. Die erweiterte Plattform umfasst nun neben Commercial Real Estate Debt auch Infrastructure-, Aviation und Corporate Debt.

.

Die erweiterte Private Debt Plattform von AEW hat in den letzten fünf Jahren ein deutliches Wachstum erzielt und umfasst Kapitalzusagen in Höhe von 7,4 Mrd. Euro, von denen 3,3 Mrd. Euro in eine Reihe von Fonds und Separate Management Accounts investiert wurden (Stand 31.12.2023). Die Kombination aus Größe und erfahrenem Team von 30 Experten in Paris und Hongkong, darunter Chief Investment Officer Denis Prouteau, ermöglicht es AEW seinen Kunden im aktuell sehr positiven Marktumfeld für Private Debt weitere Diversifizierungsmöglichkeiten anzubieten. Die Leitung der Plattform übernimmt Jonathan Stevens, Head of Private Debt, der im Oktober letzten Jahres von Blackrock zu AEW gestoßen ist.



„Diese Akquisition ist eine fantastische Entwicklung für AEW und ergänzt unser bestehendes Standbein im Real Estate Debt Bereich, welches in den letzten 11 Jahren rasant gewachsen ist. Private Debt ist für uns ein strategisches Wachstumsfeld mit einem attraktiven Risikoprofil in einem sich verändernden Zinsumfeld. Nach der Bekanntgabe von Jonathan Stevens Ernennung zum Head of Private Debt und unseren Ambitionen in diesem Bereich, haben wir bereits viele positive Gespräche mit Kunden führen können und sind sehr gespannt, was die Zukunft bringen wird“, erklärt Rob Wilkinson, CEO Europa bei AEW.



„Unser kurzfristiger Fokus liegt weiterhin auf der Verwaltung unseres Portfolios, aber gleichzeitig werden wir neue Private Debt Produkte entwickeln, die die Anforderungen institutioneller Investoren an langfristig sichere Erträge mit geringer Volatilität, Kapitaleffizienz und hohen relativen Wert erfüllen", so Jonathan Stevens, Head of Private Debt bei AEW.