AEW schnappt sich Panattonis „Hanover City DC“

Der Investmentmanager AEW übernimmt für seine paneuropäische Logistikplattform Logisitis im Rahmen einer off-market-Transaktion das 32.800 m² große „Hanover City Distribution Centre“ von Panattoni. Es ist bereits das vierte „City DC“-Projekt, das Logistis kauft, um den starken Bedarf nach Light Industrial Flächen in den wichtigsten deutschen Städte zu decken.

