AEW Retail-Fonds investiert 50 Mio. Euro in Madrider Highstreet-Objekt

Der AEW Europe City Retail Fonds hat zum zweiten Mal in eine Highstreet-Immobilie in Madrid investiert. Das Premium-Einzelhandelsobjekt auf der Calle de Fuencarral, eine der Top-3 Einkaufsstraßen in der Innenstadt, wurde in den letzten Monaten umfassend von Talus Real Estate und ASG saniert. Der Kaufpreis für die Immobilie, die früher Früher unter dem Namen Mercado Fuencarral bekannt war, lag bei rund 50 Mio. Euro. Das „Erstinvestment“ für den Fonds in der spanischen Hauptstadt tätigte AEW bereits Anfang 2016. Im Rahmen eines Forward Deals sicherte sich der Investmentmanager eine Projektentwicklung auf der Luxusmeile Calle Serrano von Rockspring und einem lokalen Investor. Die Übernahme ist noch für dieses Quartal geplant [wir berichteten].

Das neu erworbene Gebäude ist vollständig an den französischen Einzelhändler Decathlon vermietet, der die Fläche im nächsten Jahr beziehen wird. Mit einer Verkaufsfläche von 2.436 m² handelt es sich bei der Immobilie dank ihrer prominenten Ecklage um die dominierende Einheit der Straße. „45 Calle de Fuencarral ist die jüngste einer Reihe von Akquisitionen, die wir auf dem spanischen Immobilienmarkt in den letzten Jahren für unsere Fonds durchgeführt haben. Bei dieser Transaktion handelt es sich um einen Forward Purchase, an dem wir seit 12 Monaten arbeiten. Wir sind überzeugt vom spanischen Markt und weiterhin auf der Suche nach passenden Investitionsobjekten für einige unserer Produkte“, so Managing Director Stephan Bönning.



Mit dem jüngsten Kauf auf der Calle de Fuencarral hat AEW im Laufe der vergangenen 2 Jahre insgesamt sechs Immobilien für verschiedene Mandate erworben hat. Die Assets under Management in Spanien belaufen sich nun auf €406 Millionen. Im Januar dieses Jahres eröffnete der Investmentmanager unter der Leitung von Carsten Czarnetzki ein Büro in Madrid, um näher am Markt zu sein [wir berichteten]. Neben Madrid befinden sich derzeit u.a. Objekte in Mailand, Rom oder Paris im Fondsportfolio. Die aktuellen Eigenkapitalzusagen belaufen sich auf knapp €500 Millionen [AEW Europe City Retail Fonds übertrifft erstes Fundraising-Ziel].