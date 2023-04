Das gestern von Panattoni angekündigte Logistikprojekt am Stadtrand von Hannover geht an AEW. Der Asset Manager hat den „Hanover Urban Park“ für seinen pan-europäischen Logistikfonds Logistis per Forward-Funding erworben und schließt damit für den Fonds im Raum Hannover schon den zweiten Deal mit Panattoni ab.

Fotos: Panattoni



[…]