AEW kauft finnisches Wohnportfolio für deutsches Individualmandat

AEW hat mit dem Erwerb von zwei modernen Apartmenthäusern in der Metropolregion Helsinki seinen Wohnungsbestand für das Individualmandat einer deutschen Pensionskasse in Finnland erweitert „Finnland ist eine der wettbewerbsfähigsten Ökonomien der Welt und die Metropolregion Helsinki bildet die Wirtschaftsader des Landes. Daher wurde der Ausbau der nord-europäischen Wohnallokation des Mandats in dieser dynamischen Region gezielt verfolgt. Um die Nachfrage der Teilmärkte auch langfristig bedienen zu können, haben wir uns dabei auf kleinere, gut ausgestattete und zentral gelegene Einheiten fokussiert, die von den kontinuierlichen städtebaulichen Entwicklungsvorhaben profitieren sollten“, so Fondsmanager Lars-Henning Pylla.

