AEW kauft Büroimmobilie in Ismaning

Der deutsche Spezial-AIF der AEW, Europe Value Investors (EVI), nähert sich dem Ziel seines 800 Mio. Euro schweren Investitionsprogramms. Nachdem im November 2016 das MTV-Headquarter in Berlin erworben wurde, kaufte der Fonds jetzt das rund 14.500 m² große Value-add Gebäudeensemble in der Lise-Meitner-Straße und Reichenbachstraße 2 in Ismaning von einem institutionellen Investor.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH Colliers International Deutschland Holding GmbH AEW Europe Ismaning

Der in 2014 aufgelegte Spezial-AIF EVI setzt seinen Fokus auf Value-add Büro-Immobilien in Europa und hat dabei besonders die Zielmärkte Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Blick. Mit dem Ankauf in Ismaning tätigt der Fonds bereits seine 17. Akquisition in Europa und die vierte in Deutschland. Hierzulande gehören bereits Immobilien in Berlin [AEW kauft Berliner MTV Headquarter und Premium-Highstreet-Objekt in Rom], Hamburg [AEW-Fonds erwirbt Hamburger Admiralitätskontor] und Stuttgart [LBS Baden-Württemberg optimiert Immobilienportfolio] zum Fondsportfolio. „Auch für das Gesamt-Portfolio des Fonds mit Immobilien in Paris, London, Madrid und Amsterdam bringt die neue Akquisition im Großraum München einen attraktiven Diversifikationsnutzen", erklärte Marc Langenbach, Head of Funds & Separate Accounts Germany.





Büroimmobilie in der Reichenbachstraße 2 in Ismaning nordöstlich von München



Die zweistöckigen, weitgehend verglasten Gebäude in Ismaning wurden in den Jahren 2000 bis 2002 errichtet und sind derzeit zu ca. 70 Prozent vermietet. Ismaning liegt auf der Achse zwischen Münchner Innenstadt und dem Flughafen und zählt zu den größten und begehrtesten Bürostandorten im Münchner Umland. In den vergangenen 24 Monaten konnten zahlreiche Flächen absorbiert werden, so dass der Leerstand in Ismaning auf unterdurchschnittlichem Niveau liegt und größere zusammenhängende Flächen derzeit kaum verfügbar sind. Im Münchner Nordosten befindet sich eines der bedeutendsten Cluster der Film- und Fernsehbranche in Europa und auch bei mittelständischen Unternehmen steht der Standort hoch im Kurs. Colliers International war bei der Transaktion vermittelnd tätig.