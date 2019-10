AEW investiert erneut in den Kölner Büromarkt

Trinity Office

AEW realisiert den zweiten Deal binnen 14 Tagen in der Domstadt: Der Assetmanager hat für einen deutschen Immobilien-Spezialfonds das Kölner Bürogebäude Trinity von einem Luxemburger Spezialfonds, der von Blue Colibri Capital verwaltet wird, im Rahmen eines Asset Deals erworben. Bei der Käuferpartei handelt es sich um das Individualmandat eines deutschen Institutionellen, welches seit 2017 von AEW gemanagt wird. Der Fonds zielt auf eine ausgewogene Core-/Core-Plus-Strategie ab, welche in den attraktivsten europäischen Investment-Märkten umgesetzt wird. Das Transaktionsvolumen liegt bei rund 30 Mio. Euro.

Die in 1994 errichtete große multi-tenant Büroimmobilie in der Pohligstraße 3 im Stadtteil Zollstock verfügt über eine vermietbare Bürofläche von rund 22.000 m² und ist derzeit zu 90% vermietet. Etwa 70% der Mieterschaft wird von öffentlichen Einrichtungen und Verwaltungen gestellt, welche eine sehr gute Bonität aufweisen. Hierzu gehört u.a. das Jobcenter Köln sowie die Universität zu Köln. Überdies bietet das durchschnittliche Mietniveau der Liegenschaft laut des neuen Eigentümers deutliches Werthebungspotenzial über die kommenden Jahre. Für Matthieu Samaran, Director Investment bei AEW, eine ausgezeichnete Ausgangssituation, denn der Fonds profitiert aus einem langfristig gesicherten Cash-Flow bei gleichzeitig vorliegendem Mietsteigerungspotential. Des Weiteren kann die zukünftige Entwicklung der „Parkstadt Süd“ dazu beitragen, die Attraktivität des Mikrostandortes langfristig weiter zu verbessern.



„Wir sehen in Köln nach wie vor einen vergleichsweise unterschätzten Immobilienstandort, der dank hoher Nachfrage und großflächiger städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen weiteres Wachstumspotenzial bietet. Da der Kölner Büroleerstand zuletzt ebenfalls unter die 3%-Marke gesunken ist, gehen wir davon aus, mit diesem Investment von einer aktiven Reduzierung der Underrent-Situation über die gesamte Haltedauer profitieren zu können“, fügt AEW-Fondsmanager Lars-Henning Pylla hinzu.



Der gravierende Flächenmangel in der Stadt belegt auch das aktuelle Ergebnis des Flächenumsatzes. Mit einem Gesamtflächenumsatz von 203.000 m² lag das Ergebnis laut Savills in den ersten neun Monaten um 1,3 % niedriger als im gleichen Vorjahreszeitraum. Insbesondere in den Citylagen sind die Angebote deutlich begrenzt. Der Teilmarkt City, üblicherweise an über der Hälfte des Flächenumsatzes beteiligt, kam im letzten Quartal lediglich auf knapp 36 % – und das, obwohl die Mieter in der derzeitigen Konkurrenzsituation bereit sind, neue Höchstmieten zu zahlen. „Nutzer mit einem Flächenbedarf größer 2.500 m² müssen bereits gezielter dezentrale Lagen in Betracht ziehen, da im Teilmarkt City schlichtweg keine Angebote dieser Größenordnung verfügbar sind“, so Simon Löseke, Director Office Agency bei Savills in Köln. Der Flächenmangel treibt auch die Mieten in der Domstadt in die Höhe. Die Durchschnittsmiete zog auf 15,85 Euro/m² an.