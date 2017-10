Triuva verkauft Frankfurter T11 für 125 Mio. an AEW

T11

Für die Triuva Kapitalverwaltungsgesellschaft dürfte der Deal nahe zu perfekt sein: AEW hat das Frankfurter Bürohochhaus Taunusanlage 11 (T11) für das Mandat des französischen Versicherers CNP erworben. Und laut laut Brancheninformationen dürfte der Deal Triuva rund 125 Mio. Euro eingebracht haben.

Das Gebäude liegt im Frankfurter Bankenviertels, in markanter Ecklage entlang der beiden Hauptsichtachsen Mainzer Landstraße und Taunusanlage. Triuva (damals noch IVG) hatte das 75 Meter hohe Bürohochhaus im Februar 2013 im Rahmen eines Portfolio-Deals erworben [IVG kauft Freo-Prime Portfolio]. Das T11 genannte Gebäude mit einer vermietbaren Fläche von 9.800 m² ist voll vermietet, Hauptmieter ist seit Jahren die Anwaltssozietät Gleiss Lutz. Zum Objekt gehören zudem 119 Stellplätze. Das hochmoderne Bürohaus wurde im Jahr 2014 kernsaniert, und von der DGNB mit 'Gold' zertifiziert. Für CNP ein klares Kaufargument, denn der Versicherer hat sich in 2015 durch die Unterzeichnung der Charta zur Energieeffizienz von öffentlichen Gebäuden (Plan Bâtiment Durable) dazu verpflichtet, den Energieverbrauch seines Immobilienvermögens bis 2020 um mehr als 20% zu reduzieren. Das „Gold“-Investment in der Taunusanlage passt damit sehr gut ins Portfolio.



GreenbergTraurig (Legal) beriet AEW in dieser Transaktion, Triuva wurde von BNP Paribas Real Estate und Hogan Lovells (Legal) beraten.