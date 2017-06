AEW erwirbt Hauptsitz des Gemeinsamen Bundesausschusses in Berlin

Hauptsitz des Gemeinsamen Bundesausschusses

AEW gibt den Erwerb des Hauptsitzes des Gemeinsamen Bundesausschusses auf dem ehemaligen Areal der Königlichen Porzellan Manufaktur für einen seiner Immobilien-Spezialfonds in Berlin bekannt. Das 5.255 m² große Büroobjekt befindet sich in innerstädtischer Citylage im Berliner Spreestadt-Charlottenburg Viertel und ist vollständig an den G-BA vermietet.

Der Bürostandort profitiert vor allem von der Nähe zu den renommiertesten Wissenschaftsinstitutionen Berlins, wie zum Beispiel der Technischen Universität Berlin. Das sogenannte KPM-Quartier ist das Zentrum der Verbände des deutschen Gesundheitswesens in der deutschen Hauptstadt. Außerdem werden derzeit diverse Büro-und Wohnprojekte in unmittelbarer Nachbarschaft realisiert, was den Standort in Zukunft weiter nachhaltig aufwerten wird.