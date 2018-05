AEW erwirbt für City Retail Fonds Top-Handelsimmobilie in Helsinki für 108,5 Mio. Euro

Atlas

©

AEW hat für seinen europäischen City Retail Fund, hat ein Einzelhandelsimmobilie in Helsinki’s zentralen Innenstadtbereich von Stockmann Plc für 108,5 Millionen Euro erworben und damit die erste Akquisition seit der Finanzkrise in Finnland getätigt. Das Landmarkobjekt, auch bekannt als das Atlas-Gebäude, befindet sich direkt an dem Stockmann’s Flagship Kaufhaus und dem Esplanade Park. Dieser Standort wird mit Abstand als der beste Einzelhandel- und Bürostandort in der finnischen Hauptstadt gesehen.

Das von Architekt Alvar Aalto entworfene und 1969 fertiggestellte Objekt mit 8.460 m² ist voll vermietet. Die Erd- und Untergeschoß befindet sich ein Restaurant und Einzelhandelsfläche, die u.a. von dem Academic Bookstore genutzt wird. Diese ist dort seit mehr als 50 Jahre zu finden. Eine weitere Reihe von renommierten Mietern inkl. einer Starbucks-Filiale und Herkku, einem Lebensmittelgeschäft in Finnland befinden sich im Objekt. Die oberen vier Etagen bestehen aus circa 2.500 m² hochwertiger Bürofläche.



„Atlas ist eines der bekanntesten und bestgelegenen Immobilien in Helsinki, insbesondere mit Hinblick auf seine Zugänglichkeit, Kundenfrequenz und Sichtbarkeit, und hat ein attraktives Einkommensprofil und Potenzial für Asset Management Initiativen. Das macht Atlas zum idealen Asset für den Wiedereinstieg in den finnischen Markt. Finnland hat eine fundamental starke und belastbare Wirtschaft und das Verbrauchervertrauen zählt derzeit zu den höchsten in Europa,“ kommentierte Christina Ofschonka, Portfolio Manager von Europe City Retail Fund, die Akquisition.



Der Europe City Retail Fund konzentriert sich auf den Erwerb von qualitativ hochwertigen, Einkommen produzierenden Vermögenswerten an erstklassigen Standorten in europäischen Hauptstädten und Tier-One-Städten. Der Erwerb des Atlas-Gebäudes bringt das Portfolio des Fonds auf 11 Vermögenswerte in 8 Städten, darunter Madrid, Paris, Mailand, Dublin und Kopenhagen, mit einem Gesamtwert von circa 500 Millionen.



AEW wurde von Krogerus, Möhrle Happ Luther, Castren & Snellman and Cushmann & Wakefield beraten. Stockmann wurde von JLL beraten.