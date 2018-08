AEW erwirbt Bürohaus in Köln-Deutz

AEW hat ein Bürogebäude in der Siegburger Straße im Kölner Teilmarkt Deutz von der Loancos-Gruppe für den AEW City Office Germany-Fonds erworben. Das 2008 errichtete Objekt ist praktisch voll vermietet, bietet rd. 8.600 m² moderner Bürofläche und befindet sich in direkter Nachbarschaft zum Deutzer Hafen-Areal, welches im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen mittelfristig in ein neues Stadtquartier umgewandelt werden soll.

„Die rechtsrheinische Bürolage hat sich über die letzten Jahre sehr positiv entwickelt und profitiert von den anhaltend starken Marktdaten Kölns, was Deutz zu einem attraktiven Investment-Standort macht. Der Teilmarkt zeigt aufgrund seiner Erreichbarkeit und Flächenqualität eine positive Dynamik, die wir für diesen Fonds nutzen wollen,“ Sebastian Grobe, Director of Acquisitions bei AEW in Deutschland sagt.



„Mit diesem Ankauf haben wir das Bestandsportfolio um eine zusätzliche Top-7-Stadt ergänzen können und konzentrieren uns nun auf die zügige Selektion weiterer Opportunitäten mit Asset Management-Potenzial,“ fügt Lars-Henning Pylla, Fondsmanager des AEW City Office Germany-Fonds, an.



AEW wurde durch die Kanzlei Loschelder und Corevestis beraten.