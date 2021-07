AEW erwirbt Apartmenthotel auf der Offenbacher Hafeninsel von i Live

In einer off-market Transaktion erwirbt AEW eine Serviced Apartmentanlage von der i Live Group, die für die Projektentwicklung auf der Offenbacher Hafeninsel einen langfristigen Mietvertrag unterzeichnet hat. Der Neubau mit 204 Serviced Appartments liegt in direkter Wasserlage auf der Hafeninsel in Offenbach. Es handelt sich um die sechste Transaktion für den offenen Eurocore Fonds, dessen erstes Closing im Januar 2021 stattfand [wir berichteten].

.

Der siebengeschossige Apartmentkomplex mit 204 Serviced Apartments auf einer Nutzfläche von ca. 5.899 m² und einer BGF von 9.771 m² entsteht auf einem der letzten verfügbaren Grundstücke im Stadtentwicklungsgebiet „Hafeninsel“, das bereits 2011 von der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen in der Kategorie „Stadtquartier Neubau“ mit Gold ausgezeichnet worden ist. Im Rahmen der ESG Strategie wird besonderer Wert auf Fahrradstellplätze und Elektroladestationen sowohl für E-Autos als auch E-Bikes gelegt. Das Objekt wird nach DGNB Gold zertifiziert. Es besticht durch seine zentrale Lage unmittelbar am Mainufer mit Blick über die Skyline von Frankfurt sowie der sehr guten Anbindung an die vielfältige Infrastruktur des Rhein-Main Gebiets. Die Eröffnung des Hauses ist Frühjahr 2024 geplant. Die i Live Group wird den Standort unter seiner im Mai gelaunchten Marke „Rioca by i Live“ betreiben. Es wird als „Rioca Hafeninsel Posto 8“ vermarktet. Die Premiere für die neue Marke feierte der Mikrowohnspezialist im Mai mit der Eröffnung des Rioca Vienna Posto 1 in der Dresdner Straße 109 im 20. Gemeindebezirk von Wien [wir berichteten]. Auch hier ist AEW als Endinvestor an Bord.



„Der Erwerb dieses qualitativ hochwertigen Objektes lässt uns an der starken Nachfrage nach Wohnraum im Ballungsgebiet Frankfurt am Main partizipieren und ist darüber hinaus ein weiterer Schritt zur konsequenten Diversifikation unseres paneuropäischen Portfolios, welches nun auf über € 250 Mio. anwächst. Unsere Pipeline für die nächsten Monate umfasst weitere vielversprechende Transaktionen in unseren Europäischen Kernmärkten, unter anderem in Frankreich“, kommentiert Christina Ofschonka, Senior Fund Manager des Eurocore Funds bei AEW.



Die Transaktion wurde für i Live von Noerr begleitet. AEW wurde von Clifford Chance, Bulwiengesa sowie JLL (Technik) beraten.