AEW Ciloger erwirbt von Cording Büroimmobilie in Dortmund

AEW Ciloger hat im Auftrag des OPCI Franceurope Immo eine Büroimmobilie in Dortmund erworben. Verkäufer ist die Cording Real Estate Group im Auftrag der LQG Landmark Partnership. Mit dieser ersten Investition des Fonds in Deutschland unterstreicht AEW Ciloger seine Kompetenz bei qualitativ hochwertigen Transaktionen auf dem wettbewerbsintensiven deutschen Markt. Das sechsgeschossige Bürogebäude in der Semerteichstraße 47-49 hat eine Gesamtmietfläche von 10.000 m². Cording hatte das Objekt 2017 umfassend saniert und erweitert.

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben BNP Paribas Real Estate LaSalle Investment Management Clifford Chance JLL (ehemals Jones Lang LaSalle) Ciloger AEW Ciloger Dortmund

Strategisch im Herzen des Ruhrgebiets gelegen, profitiert das Objekt von der dynamischen Wirtschaftsentwicklung einer der bevölkerungsreichsten Regionen Deutschlands. Die Immobilie sichert dem Fonds stabile und langfristige Mieteinnahmen. Sie ist für 15 Jahre vollständig an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben vermietet.



Franceurope Immo ist ein französischer Immobilienfonds für Privatanleger mit dem Ziel, regelmäßige Ausschüttungen durch langfristig orientierte Investitionen zu erwirtschaften. Sein diversifiziertes Portfolio umfasst zu 60-65 Prozent direkte Immobilieninvestitionen und zu 30-35 Prozent Investitionen in Finanzinstrumente.



AEW Ciloger wurde von Clifford Chance und Jones Lang LaSalle beraten. BNP Paribas Real Estate und Herbert Smith Freehills Germany waren für Cording tätig.