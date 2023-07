Das australische Naturkosmetik-Label Aesop sichert sich die zuvor durch Swatch langjährig genutzte Fläche am Kurfürstendamm 17. Fast genau vor einem Jahr vermittelte Cityjung dem Schweizer Uhrenkonzern den neuen Standort auf der Tauentzienstraße in Berlin . Für Aesop ist die ca. 86 m² Ladenfläche der 4. Store in Berlin.

[…]