AES miete 1.080 m² Bürofläche in Glinde

Die AES Akku Energie Systeme GmbH hat rund 700 m² Hallen- und 380 m² Bürofläche in Glinde bei Hamburg gemietet. Vermieter der insgesamt rund 1.080 m² großen Flächen im Biedenkamp 4 ist die Dhollandia Deutschland GmbH. Die Firma AES stellt Akkus und Batterien für Autos, Roller und Fahrräder für große Industrie- und Logistik-Kunden her. Aufgrund seiner Expansion hat AES seinen neuen Hauptsitz von Hamburg-Kirchwerder nach Glinde in Schleswig-Holstein verlegt. Colliers International war bei der Anmietung beratend und vermittelnd tätig.

