Ärzteversorgungen kaufen Wohnprojekte in Leipzig

Zwei Ärzteversorgungen haben Wohnprojekte in Leipzig erworben. Die Ärzteversorgung Sachsen-Anhalt hat ein Objekt mit 52 Wohnungen im Wege des Forward Deals erworben. Die Fertigstellung des Objektes ist für 2020 geplant. Die Ärzteversorgung Niedersachsen hat in unmittelbaren Nachbarschaft ein Neubauprojekt mit 87 Wohnungen und 100 Tiefgaragenstellplätzen erworben. Über die Kaufpreise wurde Stillschweigen vereinbart. Die rechtliche Begleitung erfolgte jeweils durch das Luther Team.

.

Für beide Versorgungswerke ist dies der Einstieg in den Leipziger Immobilienmarkt. Weitere Projekte in bester Lage befinden sich in der Prüfung.