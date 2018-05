Hannover: Ärztekammer Niedersachsen stellt Pläne für neue Zentrale vor

Die Ärztekammer Niedersachsen (ÄKN) wird in Hannover für ihre Landesgeschäftsstelle einen Neubau errichten. Die kürzlich vorgestellten Pläne stammen aus der Feder des Architektenbüros Grüntuch Ernst Architekten. Sie sehen den Abriss der in die Jahre gekommenen Zentrale an der Ecke Berliner Allee/Schiffgraben vor, um mit dem neuen Büroturm ein „stadtbildprägendes Zeichen“ zu setzen.

.

Der neue Gebäudekomplex ist als Haus der Begegnung konzipiert, das neben 200 Büroräumen Platz für Fortbildungen, für das Prüfungswesen von Ärzten und Medizinischen Fachangestellten, für Patientenforen, öffentliche Veranstaltungen und Kunst bietet. Das alte Gebäude, das 1967 fertiggestellt wurde, muss wegen gravierender baulicher Mängel und aus Gründen des Gesundheitsschutzes abgerissen werden. Zu diesem Entschluss war die Ärztekammer bereits im Spätsommer letzten Jahres auf der Basis eines Gutachtens gekommen, das eine Sanierung als unwirtschaftlich einstufte. Für die Zeit der Bauarbeiten bezieht die Ärztekammer ihren Standort und bezieht interimsweise ein Mietsgebäude in der Karl-Wiechert-Allee.



Die Ärztekammer wurde von der Rechtsanwaltskanzlei Luther im Rahmen des juristisch-technischen Projektmanagements sowie die Beschaffung der baulichen Leistungen im Partnering unterstützt. Die Baukosten werden auf insgesamt rund 50 Millionen Euro kalkuliert, der Bauherr rechnet mit einer Fertigstellung des neuen Gebäudes in ca. vier Jahren. Die Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG ist Finanzierungspartner.