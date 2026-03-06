Ärztehaus in Bochum wechselt den Eigentümer

Das Ärztehaus an der Westenfelder Straße 62–64 in Bochum hat den Eigentümer gewechselt. Brockhoff vermittelte den Verkauf der vollständig vermieteten Immobilie mit rund 1.880 m² Fläche an einen auf Gesundheitsimmobilien spezialisierten Investor. Das Gebäude wird langfristig von verschiedenen Mietern aus dem Medizin- und Gesundheitssektor genutzt.

.

Die vollständig vermietete Immobilie umfasst rund 1.880 m² und wird langfristig von Mietern aus dem Medizin- und Gesundheitssektor genutzt. Die Anbindung an die Autobahn A 40 ermöglicht Patienten aus der gesamten Region eine gute Erreichbarkeit. Auf dem Grundstück stehen zudem Parkplätze für Besucher und Nutzer zur Verfügung.



„Ärztehäuser gehören zu den stabilsten Anlageobjekten im Markt. Sie profitieren von einer verlässlichen, meist langfristigen Mieterstruktur und sind daher sowohl für institutionelle als auch für private Investoren interessant. Das hat sich auch in dieser Transaktion bestätigt“, sagt Oliver Rottmann, Geschäftsführer der Brockhoff GmbH.